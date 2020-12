Star Casinò ha rinnovato il calcio virtuale online

Coppa dei campioni, Coppa del mondo, Euro Finali, Europa, virtual Football Pro. Star Casino ha rinnovato con queste cinque novità la pagina dedicata ai virtuals, gli sport virtuali su cui fare scommesse online.

Star Casinò è una realtà internazionale presente in Italia con i suoi servizi (scommesse più giochi da casinò). Opera con licenza regolare ADM, ha ottenuto tantissimi premi e riconoscimenti.

Per giocare e puntare soldi veri, sono ammessi alla piattaforma solo persone maggiorenni, per l'iscrizione si può scegliere uno o diversi metodi di pagamento digitali.

Tra le sigle più conosciute in Italia troviamo Visa, Mastercard, CartaSI, Postepay e Paypal. Potete scegliere anche Skrill e Neteller che sono due portafogli digitali che rilasciano anche carta di credito associata.

Il calcio virtuale online, una risorsa scoperta durante il lockdown

A marzo, quando lo sport è stato interrotto e pochissime discipline potevano portare avanti gli allenamenti e le partite per caratteristiche fisiche (ad esempio il tennis da tavolo), molti sportivi professionisti di grande livello hanno scoperto il valore degli esports e dei virtuals. Nel mondo dei motori, soprattutto, ci sono state delle dichiarazioni e delle interviste positive sulle competizioni di videogiochi a tema sportiva, sui virtuals sport.

I bookmaker hanno investito tantissimo sulle scommesse nello sport virtuale ed elettronico, un'alternativa che ha salvato tantissimi bilanci, stando alle cronache di settore degli scorsi mesi.

Starcasino.it nel suo sito definisce così il calcio virtuale: " è sicuramente il settore più ricco e fornito di questa categoria di scommesse: si tratta a tutti gli effetti di una simulazione, ma incredibilmente realistica." "Le partite di calcio virtuale sembrano in tutto e per tutto partite di calcio dal vivo, in cui due squadre si affrontano per segnare più punti, difendere la propria porta e dare spettacolo tra evoluzioni e colpi di scena."

Il calcio virtuale su Star Casino, caratteristiche tecniche

Le partite di calcio virtuale non durano novanta minuti ma due minuti circa (90-120 secondi). Le scommesse quindi sono su un periodo di breve termine.

Come nello sport reale, nel calcio virtuale si possono sceglier diversi esiti. 1x2 Virtual Football Pro è il gioco che ha più tipologie di combinazioni da usare per puntate singole multiple o combo. Puoi scommettere sulla stagione con tre tipo di esiti: vincitore finale campionato, esclusione dei primi cinque, ultimi tre classificati. Per ogni partita, invece ci sono dodici tipi di esiti, dal risultato esatto allo schema GG/NG che significa Entrambe le squadre a segno.

Gli altri giochi riprendono i tornei reali, quindi organizzano ogni giorno dei tornei con tantissime partite e tantissime squadre che si scontrano tra loro in base alle classifiche e ai punteggi finali.

Iscrizione, bonus per scommesse e giochi da casinò

L'iscrizione ai bookmaker o l'inizio scommesse su virtuals e giochi da casinò può essere integrata con la richiesta di promozioni e offerte dedicati ai nuovi clienti (codice bonus star casino). Si tratta di crediti e giocate gratuite regalate a chi si iscrive alla piattaforma, ad un torneo di giochi, a chi abitualmente entra in Star Casino per scommettere sugli sport, sui virtuals ma anche giocare alle numerose proposte del sito: slot machine, giochi da tavolo, tavoli dal vivo con croupier professionisti.