La nota: il parcheggio di Piazza Europa rievoca la storia del parcheggio di Piazza Boves

Pare siano in molti a sostenere che il "buco" di Piazza Europa sarà inutile e costoso, rievocando gli anni ottanta di Piazza Boves. Molti, ma non abbastanza e soprattutto non sufficentemente titolati democraticamente.

Mi spiego: la minoranza in Consiglio Comunale è sparuta e, salvo rare eccezioni, sparita, oltre ad essere inconsistente. I benemeriti comitati di quartiere sono un campione rappresentivo ma non fanno le veci della città che, fino a prova contraria, si specchia nel Sindaco e nella sua giunta municipale. Quindi c'è poco da agitarsi, se sa da fare si farà, e poi bisogna riconoscere che siamo in buone mani, quelle del giovane assessore compente a cui sono universalmente riconosciute doti di brillantezza, competenza, trasparenza e financo spiccata sensibilità amministrativa.

C'è un vecchio adagio in politica che dice come di solito il figlio di Buffalo Bill non abbia mira. In questo caso l'eccezione conferma la regola

Piercarlo Malvolti