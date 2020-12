Basta una telefonata: l'Asl CN2 entra a far parte del Centro di prenotazioni unico regionale

L’ASL CN2, a partire dal 14 dicembre 2020, entrerà a far parte del progetto del Cup regionale, grazie al quale verrà allargata l’offerta delle prestazioni disponibili per i cittadini: con una telefonata, infatti, sarà possibile scegliere la sede preferita in Piemonte per l’erogazione della prestazione o quella con meno tempo di attesa.

Grazie a questo progetto, a far data dal 14/12, sarà possibile prenotare prestazioni e visite:

• Telefonicamente attraverso il Call Center CUP unico regionale 800.000.500, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 da lunedì a domenica;

• Presso gli sportelli CUP delle sedi dell’ASL CN2;

• on line attraverso il servizio digitale (occorre avere la ricetta dematerializzata) – accessibile al link: https://www.salutepiemonte.it/servizi/prenotazioni-visite-ed-esami?nid=14 ;

• attraverso l’app dedicata – scaricabile al link https://play.google.com/store/apps/details?id=it.aslcittaditorino.cup&hl=it ;

Al fine di aderire al progetto, sono necessari alcuni aggiornamenti del sistema, pertanto le prenotazioni di visite/esami presso l’ASL CN2 SARANNO SOSPESE dalle ore 17.00 del 7 dicembre 2020 sino al 14 dicembre 2020, mentre le richieste di prestazioni in classe U saranno gestite direttamente dagli ambulatori. Le prestazioni di Laboratorio Analisi, per quanto riguarda le classi U e B, rimarranno attive per tutta la settimana, in accesso diretto.

Gli sportelli unici rimarranno comunque aperti al fine di fornire le varie informazioni relative alle visite, per scelta/revoca medico ed esenzioni.