Il ringraziamento di una cittadina all'ospedale di Cuneo: "Professionalità, umanità, gentilezza e disponibilità"

In queste ultime settimane ho dovuto frequentare, mio malgrado, gli ospedali S. Croce e Carle di Cuneo per accertamenti diagnostici che fortunatamente hanno dato buone notizie e fugato ogni terribile dubbio: desidero testimoniare la mia gratitudine e riconoscenza per l'ottimo lavoro che continua ad essere svolto dal personale sanitario tutto, a dispetto delle enormi difficoltà che questa emergenza provoca.

Sono rimasta impressionata dall'efficienza di tutti gli operatori con cui ho avuto a che fare in questi giorni (in modo particolare il dottor Corrado Lauro, la dottoressa Bozzalla Cassione Francesca e il personale infermieristico della radiologia).

La professionalità, umanità, disponibilità e gentilezza che ho trovato in tutti quanti mi hanno veramente colpito. Avere questa fortuna non è facile né scontato già in tempi normali, tanto più lo è se consideriamo il particolare momento che si sta vivendo, lo stress, il superlavoro, la difficoltà e fatica quotidiane!

Questa esperienza allarga il cuore e fa ben sperare perché la buona sanità esiste/resiste eccome, e dobbiamo solo cercare di tenercela ben stretta.