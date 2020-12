Polifonici del Marchesato: domenica 13 dicembre il primo appuntamento con “Adotta un Artista”

Domenica 13 dicembre, alle 17,30, con il concerto del pianista Giorgio Paolo Nicita si alza il sipario su “Adotta un artista”, il progetto ideato dai Polifonici del Marchesato per fornire una vetrina ai giovani artisti, in questo delicato momento in cui teatri e sale da concerto sono chiusi.

Sulla pagine facebook del festival Suoni dal Monviso e sul canale youtube dei Polifonici del Marchesato verrà trasmesso in diretta il primo concerto di questa mini stagione dedicata proprio ai giovani.

Il tutto, in stretta sinergia con il conservatorio Ghedini di Cuneo. I concertisti, infatti, sono artisti “made in Granda”, neo laureati e laureandi, che rappresentano le eccellenze artistiche del conservatorio cuneese, e questo vuole essere un segno tangibile dell’attenzione che si vuole dare alle nuove generazioni e alla cultura.

Come detto, protagonista del primo evento sarà Giorgio Paolo Nicita, autentico virtuoso della tastiera, considerato da molti come un autentico fuoriclasse del pianoforte, laureatosi nel 2020 con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale sotto la guida del M° Cipolletta. Al suo attivo, nonostante la giovanissima età, il 1° premio assoluto al Concorso Città di Moncalieri, la vittoria al concorso di Agliè e il 2° posto conseguito al Concorso Valsesia. Giorgio Paolo Nicita si esibirà nella sala concerti del conservatorio Ghedini di Cuneo. L’intero programma musicale sarà dedicato a Chopin e imperniato sugli “Scherzi” del compositore francese.

Il secondo appuntamento è in programma, invece, sabato 26 dicembre, sempre alle 17.30, e vedrà il quartetto d’archi Tetrada Quartet regalare un concerto in chiave natalizia, da una location saluzzese, ovvero la chiesa del Convento di Santa Maria della Stella, sede della Fondazione Cr Saluzzo, che ha prontamente sostenuto l’iniziativa dei Polifonici, aprendo le porte di questo autentico scrigno d’arte.

Al pubblico è richiesta una cosa sola: la connessione dal proprio pc (o smarthphone) e il collegamento sulle pagine sopradescritte, per godersi un momento di musica, in forma assolutamente gratuita, magari regalando un like che andrà a sostituire il tradizionale applauso. Una presenza che avrà un significato profondo, perché testimonierà la vicinanza a questi giovani e al mondo della cultura.