Volley A2/F: A&S Roma-Lpm Bam Mondovì 2-3, Alessia Mazzon: "Orgogliosa per la reazione...Grazie allo staff per esserci stato vicino"

La Lpm Bam Mondovì ieri ha vissuto uno dei pomeriggi più emozionanti della stagione. In casa della capolista Acqua & Sapone Roma le pumine sono state capaci di rimontare due set e condurre in porto una strepitosa vittoria al tie-break. Un segnale di forza e di grande carattere.

Tra le protagoniste del match la centrale Alessia Mazzon, autrice di 13 punti: "Innanzitutto siamo state davvero molto contente di tornare a giocare dopo questo lungo periodo di stop" - ha spiegato la Mazzon - "L'inizio non è stato dei migliori, causato principalmente dalla loro grande prestazione nei primi due set, dove noi invece abbiamo faticato molto;

dal terzo in poi siamo state brave a riprenderci e imporre il nostro gioco in un campo molto difficile. Sono veramente orgogliosa di come abbiamo reagito e del grande gioco di squadra. Ancora una volta essere un gruppo unito ha fatto la differenza. Volevo poi ringraziare il nostro staff per esserci stato vicino e averci aiutato in questo periodo difficile.