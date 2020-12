Volley A2/M: Il Vbc Synergy Mondovì prima rischia il tracollo e poi sfiora l’impresa. I Galletti sconfitti dal Lagonegro al tie-break

SEQUENZA SET: (22-25; 21-25; 22-25; 34-32; 25-22; 12-15)

Il Vbc Synergy Mondovì stava per scrivere una serata da ricordare. Quando i Galletti sembravano vicini a finire mestamente la serata con un pesante 0-3 ecco riemergere dalle ceneri un Vbc che non ti aspetti. Dopo aver conquistato i primi due set gli ospiti hanno costruito e sprecato ben 5 match-point nel terzo set. Ma non svegliate il drago che dorme!

Cominetti e compagni, apparsi imprecisi e poco determinati fino a quel momento, hanno iniziato a spingere sull’acceleratore rimontando lo svantaggio. Nel tie-break, infine, la strada per la vittoria dei padroni di casa sembrava segnata con un secco 5-0 in avvio, ma la reazione dei Lucani, con Scuffia e Spadavecchia apparsi in gran forma, ha permesso un clamoroso recupero la vittoria finale. Dopo questa partita Vbc e Lagonegro restano appaiate in fondo alla classifica con 3 punti all’attivo, ma i Galletti di Barbiero hanno giocato due gare in meno rispetto i Lucani.

PRIMO SET: I Galletti partono forte e conquistano i primi tre punti. Coach Tubertini non è soddisfatto dell’approccio dei suoi e chiama subito il time-out. Si torna in campo e Cominetti piazza il primo ace della serata. Poco dopo lo imita Borgogno per il punto del 8-3. I lucani recuperano due lunghezze. Dopo un avvio di marca Biancoblù la gara appare più equilibrata. Sul 18-15 arriva la nuova richiesta di time-out dalla panchina lucana. Lagonegro recupera lo svantaggio e ritrova la parità sul 18-18. Questa volta è Barbiero a chiedere il time-out. Marra prezioso a muro e Vbc avanti 21-20. Spadavecchia e compagni ribaltano la situazione e si portano a condurre 22-23. Time-out chiesto da Barbiero. Si torna in campo giusto il tempo per assistere a due muri di Lagonegro che portano in dote il primo set sul punteggio di 22-25.

SECONDO SET: Si riparte con l’ace di Scuffia. Ospiti avanti sul 3-5. Il Lagonegro continua a spingere e si porta sul 7-11. Time-out chiesto da Barbiero. Si lotta colpo su colpo, ma i lucani mantengono due punti di vantaggio sul 14-15. I Galletti non riescono a giocare con la giusta determinazione e la squadra di Tubertini ne approfitta per scappare sul 16-20. Reazione d’orgoglio dei Biancoblù che accorciano sul 19-20. Time-out chiesto dalla panchina lucana. Nuovo break per gli ospiti che volano sul 21-24. Time-out della disperazione chiesto da Barbiero. Si entra in campo e Lagonegro trova il punto del 21-25.

TERZO SET: La squadra lucana parte forte anche nel terzo set e va a condurre 1-3. Con Festi al servizio il Vbc ritrova la parità sul 6-6. Ancora un break per Lagonegro, che tenta la fuga sul 12-15. Galletti in difficoltà e time-out chiesto da Barbiero sul punteggio di 13-17. Sul 19-22 coach Tubertini chiama il time-out. Situazione che si ripete poco dopo sul 21-22. Il Vbc ritrova la parità sul 22-22. Ancora un break a favore di Laganegro che si avvicina alla vittoria andando sul 22-24. I Galletti ci credono ancora e prima ritrovano la parità e poi il vantaggio a causa di un fallo di posizione. Si continua ad oltranza fino al muro di Festi che regala al Vbc il punto del 34-32 dopo 38 minuti di battaglia.

QUARTO SET: Equilibrio in avvio con le due squadre ferme sul 2-2. Time-out di Tubertini sul punteggio di 4-2. Nuova parità sul 5-5. Break degli ospiti, che si portano sul 10-13. Questa volta è Barbiero a chiamare il time-out. Ancora match in equilibrio sul 15-15. Lagonegro avanti 17-19, ma subito rimontato. Si arriva sul punteggio di 20-20. Schiacciata vincente di Marra e piccolo vantaggio del Vbc sul 22-21. Paoletti schiaccia a terra il pallone che vale due set-point. E’ sufficiente la prima per chiudere il set, visto che Borgogno spara a terra l’ace del 25-22.

TIE-BREAK: Partenza sprint dei Galletti che mettono in cascina i primi cinque punti. Time-out di Tubertini. I Lucani non ci stanno ad alzare anzitempo la bandiera bianca e accorciano le distanze. Si va la cambio campo sul punteggio di 8-4. Time-out di Barbiero sul 9-7. Parità sul 9-9. I Lucani passano in vantaggio e coach Barbiero chiama un nuovo time-out. Controsorpasso 12-11 e time-out chiesto da Tubertini. Nuovo ribaltamento e Lagonegro che questa volta riesce a centrare la vittoria sul 12-15.

VBC SYNERGY MONDOVI’: Marra, Milano, Camperi, Festi, Cominetti, Bosio, Ferrini, Fenoglio, Bussolari, Pochini, Paoletti, Borgogno. 1° Allenatore: Mario Barbiero; 2° All. Emanuele Negro

CAVE DEL SOLE GEOMEDICAL LAGONEGRO: Mazzone, Poccia, Spadavecchia, Fabroni, Battaglia, Marretta, Santucci, Maccarone, Russo, Molinari, Tiurin, Scuffia, Bellucci, Armenate, Ladaga, Ribezzo. 1° Allenatore: Lorenzo Tubertini; 2° All. Roberto Di Maio

ARBITRI: 1° Giuliano Venturi (Torino); 2° Alessandro Rossi (San Remo)