Volley A2/M: Vbc Mondovì-Lagonegro 2-3, il rammarico di coach Barbiero: "Ci siamo arenati nel tie-break" (VIDEO)

Appuntamento con la prima vittoria in campionato ancora rimandato per il Vbc Synergy Mondovì, sconfitto al tie-break dalla formazione del Lagonegro. Una sconfitta che sarebbe potuta essere anche più pesante, visto che i Lucani erano avanti due set a zero e nel terzo parziale hanno sprecato ben cinque match-point.

Poi però i Galletti hanno saputo reagire e recuperare lo svantaggio. Nel tie-break, infine, il Vbc ha lasciato l'opera a metà, lasciando nelle mani dell'avversario un finale di match che poteva avere un epilogo diverso. Ecco il commento al fine gara del tecnico dei galletti Mario Barbiero, ovviamente rammaricato per la gestione del quinto set: