Da Betlemme a Bra con un click: l’accensione dell’albero di Natale in streaming su Facebook

Anche a Betlemme, proprio come a Bra, si respira già aria di Natale. Sabato 5 dicembre è avvenuta l’accensione del grande albero nella piazza della Mangiatoia. Un momento che è stato possibile vivere in streaming sulla pagina Facebook del Comune, direttamente dalla Cisgiordania dove secondo le sacre scritture nacque Gesù.

Si tratta del primo atto del patto di gemellaggio tra le due città. Così il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, anche lui collegato online, come tanti concittadini: “Il Natale è una festa che scalda il cuore e che ogni anno fa rinascere in noi la speranza. Stiamo rinunciando a tante cose, ma non alla luce della vita in un momento così particolarmente buio. Per questo è stato lanciato lo slogan Christmas is the light of life (Natale è luce della vita)”.