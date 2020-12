Da Briga Alta a Marmora, da Cuneo a Sant'Anna di Vinadio... la Granda si sveglia avvolta da un paesaggio incantato (GALLERY)

Mentre si attendono nuove nevicate già a partire da martedì 8 dicembre - anche se i fenomeni non sembrerebbero così intensi come da previsioni dei giorni scorsi - la domenica in provincia di Cuneo è all'insegna di temperature rigide ma anche di un bellissimo sole.

Una luce, dopo giorni grigi, che regala scenari davvero magici, in tutta la provincia.

Abbiamo selezionato per voi alcune belle immagini, per lo più provenienti dalle webcam sparse sul territorio, a partire da quella, sempre suggestiva, del santuario di Sant'Anna di Vinadio.