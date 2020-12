Oggi il presidente Cirio compie 48 anni. Su Facebook con la figlia: "Il regalo più bello è stare con la mia famiglia"

"Il regalo più bello...poter trascorrere qualche ora con la mia famiglia (mentre Carolina dirige i lavori di allestimento del nostro presepe). Si avvicina un Natale che sarà diverso, come diverso e difficile è il momento che tutti stiamo vivendo. Tante famiglie hanno fatto e continuano a fare grandi sacrifici. È un pensiero che mi accompagna in ogni istante. Dobbiamo restare uniti e continuare a proteggere ciò che abbiamo di più caro. Insieme ne usciremo".

E' un Alberto Cirio sorridente, intento a fare il papà e ad allestire il tradizionale presepe con la famiglia quello che lui stesso mostra sulla sua pagina Facebook oggi 6 dicembre, giorno in cui compie 48 anni.

Tra qualche giorno saranno nove mesi di Covid-19, che coincidono anche con nove mesi, per Cirio e la sua giunta, davvero difficili e pieni di ostacoli, in una gestione che spesso si è dovuta rimodulare sull'evoluzione della pandemia, particolarmente severa in Piemonte, fino alla scorsa settimana in zona rossa, quella con le regole di contenimento più restrittive.

Adesso, dopo il passaggio alla zona arancione, si guarda con speranza ai prossimi giorni, quando il Piemonte potrebbe passare a quella gialla, la meno restrittiva. Ma la battaglia, come sottolinea nel suo post lo stesso governatore, è ancora lunga e si combatte "restando uniti e continuando a proteggere ciiò che abbiamo di più caro".