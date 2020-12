Prime nevicate ed enormi problemi nell’autotrasporto

Come sempre con le prime nevicate si registrano assurdi blocchi alla circolazione che si ripercuotono sulla mobilità di persone e merci.

Inaccettabile per un Paese civile, per di più in piena emergenza pandemica con la necessità primaria di garantire il rifornimento di beni anche di prima necessità indispensabili per i cittadini.

Mario Mairone, Presidente FAI Autotrasporto della provincia di Cuneo “autisti e imprese lasciate ore ed ore in attesa al freddo senza sapere se e quando la Torino Savona torni transitabile. Informazioni tardive e approssimative, non possono farci lavorare in queste condizioni”

Alberto Giaccardi, Segretario FAI Autotrasporto aggiunge “Il DPCM del 3 dicembre inoltre ha riaperto, su richiesta di Fai, alcune aree di ristoro, ma nessuna in Piemonte. Un contentino che suona come uno scherzo mal riuscito. Troppo poco per poter garantire condizioni di lavoro accettabili per le nostre aziende e i loro lavoratori. L'inverno alle porte ha dato i primi segnali ieri di voler far sul serio: a questa prova il piano neve e viabilità ha dato preoccupanti segnali di efficienza. Chi ripagherà i costi delle attese di ore ai caselli di ingresso in autostrada o all'imbocco del colle di Nava, ultimo colle rimasto per la Liguria? Inutile togliere divieti senza organizzare meglio pulizia strade, sgombero neve e controlli e sanzioni a chi viaggia senza dotazioni invernali, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri”

Non possiamo non richiamare tutti alle proprie responsabilità. Chi ha l’obbligo di controllare l’operato dei gestori stradali e autostradali lo faccia senza indugio verificando che chi doveva fare una attività di manutenzione preventiva lo abbia fatto e se si trovavano lacune i gestori paghino per eventuali inadempienze.

Si perseguano nel contempo quegli automobilisti e trasportatori che non siano dotati dei previsti mezzi antisdrucciolevloli, catene o gomme da neve, arrecando un danno agli altri.

Che gli organi preposti agiscano!