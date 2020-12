Volley maschile A2 - Riposo forzato per Cuneo, Nicola Tiozzo: "Segnali importanti dalle ultime partite, vogliamo dimostrare di essere una grande squadra"

Turno di riposo forzato per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo la cui partita sul campo della Pool Libertas Cantù (8^giornata) è stata rinviata a causa della presenza di oltre tre positivi al Covid -19 nel gruppo squadra canturino.

Per i ragazzi di Serniotti, reduci da due vittorie consecutive (Lagonegro e Santa Croce), un'occasione per dare continuità al lavoro in palestra in vista delle prossime partite: alla ripresa, tra una settimana, è attesa al Pala UBI Banca la Prisma Taranto.

La squadra cuneese sta dando interessanti segnali di crescita e punta, sempre di più, a recitare un ruolo da protagonista nel complicato campionato di A2.

Nicola Tiozzo: "E' un momento positivo per noi, stiamo acquisendo un buon ritmo grazie al lavoro in palestra. Ora sfrutteremo questa settimana per lavorare, sia sulle gambe che sull'aspetto tecnico. I segnali derivanti dalle ultime partite sono importanti, vogliamo continuare su questa strada. Alla ripresa affronteremo Taranto, sarà fondamentale un approccio umile da parte nostra, contro una delle avversarie più temibili in assoluto. Avremo motivazioni notevoli. Non abbiamo ancora guadagnato lo status per essere considerati una delle squadre più forti del campionato, ci vuole tempo per esserlo a tutti gli effetti. Lavorare in questa situazione, tra tamponi e partite rinviate, non è facile ma ci stiamo abituando per quanto possibile. A giocare senza pubblico, invece, non sarà mai possibile abituarsi, purtroppo. Siamo un bel gruppo, cerchiamo di divertirci in campo. Io sto bene, mi sento in crescita. Mi sono ambientato nel migliore dei modi e mi trovo in una società in cui lavorano dei veri professionisti. Mi sto preparando fisicamente per essere al top della forma nel momento cruciale della stagione. Vogliamo dimostrare, sul campo, di essere grandi. Faremo di tutto per guadagnarci il rispetto di ogni avversaria, il campionato è lungo."