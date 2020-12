Un segno distintivo che trova la sua ispirazione nella storia e nella natura. Il design e il colore si uniscono per dare vita a pezzi unici e memorabili. Tutto questo, più la voglia di portare la creatività italiana nel mondo, Silvia e Alberto Prandoni, giovani fratelli piemontesi, hanno prima sognato e poi creato Italian Design a Cuneo nel 2011.

Tutti noi siamo guidati nelle scelte quotidiane dalle emozioni e dalle passioni e Italian Design applica lo stesso principio nella realizzazione e progettazione dei sui pezzi, in ogni dettaglio. Per questo motivo nel logo è presente “la fiamma delle passioni” a ricordare l’amore e la dedizione che ci mettiamo nel realizzare i nostri gioielli e allo stesso tempo accendere delle emozioni in Voi.

Alberto e Silvia Prandoni, Founders of Italian Design Jewellery

“Vogliamo tornare al design di alta gioielleria scegliendo pietre e materiali di assoluta qualità, interpretati con un design originale che si adatterà e rispecchierà le singole personalità. Per questo motivo creiamo pezzi unici o un numero limitato fino a otto pezzi. Proponiamo variazioni di colore e modifiche per soddisfare perfettamente i desideri di chi si rivolge a noi per le nostre capacità di personalizzazione”.

L'amministratore delegato e gemmologo G.I.A Alberto Prandoni coordina la direzione amministrativa generale dell'azienda, il giovane team di designer è responsabile del design e della creatività mentre Silvia Prandoni, laureata in economia e marketing presso l'Università Bocconi, gestisce il dipartimento marketing e vendite.