Tenda: qualcuno vorrebbe prendere due piccioni con una fava!

Egregio Direttore,

a noi militanti di Fratelli d’Italia non piace l’espediente dell’on. Gribaudo del Pd, che riguardo alla realizzazione del nuovo traforo di Tenda vorrebbe con la propaganda prendere i classici due piccioni con una sola fava, ad uso e consumo dei furbi governativi, attaccando con un solo colpo la Lega e FdI. Infatti, la parlamentare tenta di contrabbandare la recente sortita della Lega sull’idea di costruire un tunnel “basso” fra Limone e Vievola come una scelta anche di FdI, che pertanto come Destra “prende in giro i cuneesi”.

Premesso che a noi non risulta esistano da parte della Lega studi alternativi, che chiaramente non condividiamo, in questo caso la Lega esprime una mera idea, che in quanto tale come alleati neanche ci preoccupa. Invece, nei propositi e nei fatti è indiscutibile il sostegno continuo della Destra, fin dal lontano 1993, al progetto di realizzare il Tenda bis in “alto”, pur con sopravvenuti aggiustamenti.

Respingiamo quindi le furbate propagandistiche per quanto ci riguarda. Ma i sostenitori del Governo nel cuneese avrebbero fatto bene a rispondere con piglio deciso alla ministra De Micheli, nella videoconferenza con Cuneo tenutasi un mese fa, che l’ipotesi di un traforo “basso” del Tenda non doveva neanche essere preso in considerazione.

Queste precisazioni possono servire anche ad associazioni ed osservatori che invocano sul problema infrastrutture che i “nostri politici ascoltino la voce della società civile”. Sarebbe più utile che costoro si domandassero come possono essere concordi i rappresentati politici dei partiti che vedono nella costruzione di grandi infrastrutture (ovviamente in condizioni ambientali sostenibili), con obiettivo di sviluppo economico e occupazionale, con quelli che sono ideologicamente contrari (vedi 5Stelle, ecologisti di sinistra ecc.), e che pure governano assieme in continua contrapposizione.

Paolo Chiarenza, ex consigliere provinciale