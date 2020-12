A Cervere è arrivato il Natale: installato un albero del tutto eccezionale in piazza Umberto

Anche a Cervere è arrivato il Natale, è stato installato in piazza Umberto un albero del tutto eccezionale realizzato dalla città per la città, che lo carica di un significato ancora più profondo.



Composto da più di 300 scalini in legno che si avvolgono fino a creare una doppia elica, l’albero è stato interamente ideato, progettato e montato dai volontari cerveresi con la collaborazione della falegnameria Chiappella di Fossano.



Un regalo che la città si è voluta fare a termine di un anno tanto intenso quanto difficile, un simbolo identificante del periodo natalizio per restare uniti e proiettare le migliori speranze per l’anno che verrà.



Allestito anche il tradizionale presepe della cappella di San Sebastiano e, come ogni anno, l’Amministrazione comunale ha effettuato un piccolo dono a tutti i neonati di Cervere: un gesto simbolico che vuole dare il benvenuto ai bambini nel Natale. Solo nel giorno dell’immacolata verrà conclusa l’opera quando, sotto l’albero, verranno depositati dei pacchi colorati: uno per ogni neonato.



"Nel Presepe c'è la famiglia, lo scrigno che ci ha protetti in questo 2020, la molecola primordiale in cui ci siamo rifugiati per sfuggire ai pericoli di questa annata difficilissima. Nelle famiglie abbiamo vissuto ogni emozione di questi mesi ed è in famiglia che vivremo questo Natale. Sarà infine nella grande famiglia della Comunità che ognuno dovrà trovare l'energia per costruire quel che verrà dopo questo nuovo inizio” il commento del sindaco Corrado Marchisio.