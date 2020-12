"A Natale una persona non può andare da Rifreddo a Sanfront, ma un romano può attraversare la città"

I piccoli comuni sono sul piede di guerra per le disposizioni contenute nel nuovo dpcm di Natale e che prevendono la non possibilità di spostamento dal proprio comune nei giorni di festa, quali Natale o Capodanno.

Parliamo, per la provincia di Cuneo, della stragrande maggioranza dei municipi. Il paradosso è che non ci possa spostare di qualche chilometro per andare dai propri parenti, quando in una grande città ci si può spostare in lungo e in largo perché il comune è lo stesso.

Tra chi sta cercando di farsi sentire c'è il sindaco di Rifreddo, piccolo paese della Valle Po. Cesare Cavallo ritiene le disposizioni emanate con l'ultimo dpcm "l’ennesima discriminazione della politica romana nei confronti dei cittadini residenti nei piccoli comuni".

"Impedire ad un cittadino rifreddese di percorrere i tre chilometri che separano Rifreddo da Sanfront, mentre si permette ad un cittadino di Roma di percorrerne 50 andando da sud a nord del proprio comune, oltre che inaccettabile è anche fortemente in contrasto con il principio di uguaglianza”.

Lo ha scritto nero su bianco al governo e ai parlamentari. Nella missiva l’amministratore spiega inoltre come gli assembramenti nei piccoli comuni, soprattutto di media valle, non siano certo all’ordine del giorno e che semmai sarebbero alcune zone di quelli più grandi quelle in cui la mobilità andrebbe ridotta per contrastare il virus.

La sua proposta: permettere agli abitanti dei piccoli comuni di raggiungere i famigliari residenti nel raggio di 30 chilometri dalla propria residenza indipendentemente dal fatto che si esce dal proprio comune o meno.