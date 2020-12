Alba stanzia 50mila euro per finanziare 25 tirocini in aziende attive sul suo territorio

L’Assessorato al Lavoro e alle Politiche Giovanili del Comune di Alba ha indetto un bando per la concessione di contributi a favore di imprese e cooperative interessate all’attivazione di tirocini di inserimento lavorativo per giovani in cerca di lavoro, mettendo a disposizione la somma di 50.000 euro.



Il bando è riservato alle imprese o cooperative, con sede legale o unità produttiva o operativa sul territorio del Comune di Alba, che intendono attivare un progetto di tirocinio per giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni, residenti ad Alba, che abbiano assolto all’obbligo scolastico, in cerca di lavoro e non percettori di ammortizzatori sociali.



Il tirocinio si dovrà concludere entro il 30 settembre 2021, salvo eventuali periodi di sospensione dovuti all’emergenza sanitaria attualmente in corso.



Sono previsti massimo 25 tirocini della durata di 6 mesi a tempo parziale (20 ore settimanali) e per le aziende sono previsti 2mila euro di contributo. Sarà elemento preferenziale, nella stesura della graduatoria, la disponibilità dell’azienda ad attivare il tirocinio con orario a tempo pieno (40 ore settimanali) facendosi carico dei relativi costi eccedenti le 20 ore del tirocinio finanziato dal Comune di Alba.



Le aziende devono inviare le richieste entro le ore 12, di mercoledì 23 dicembre 2020 all’indirizzo di posta certificata comune.alba@cert.legalmail.it



Il bando e la modulistica è scaricabile sul sito del comune di Alba: www.comune.alba.cn.it.



“Il Comune di Alba, in questo periodo di emergenza sanitaria, tra le numerose iniziative a sostegno alle famiglie e alle imprese – dichiara l’assessore Carlotta Boffa – ha destinato 50.000 euro per l’attivazione di 'Borse Lavoro' rivolte a giovani disoccupati. Uno stanziamento che, ci auguriamo, possa essere un’interessante opportunità sia per i nostri giovani sia per le imprese del nostro territorio”.



Per ulteriori informazioni: Ufficio Informagiovani del Comune di Alba – tel. 0173 292348-349 (dal lunedì al venerdì in orario di ufficio) oppure all’indirizzo e-mail: informagiovani@comune.alba.cn.it.