Alle finali di Miss Italia una giovane ventiquattrenne di Sant’Albano: Jessica Pettiti si racconta

Sarà una giovane 24enne abitante di Sant’Albano a rappresentare il Piemonte e la Valle d’Aosta alle finali di Miss Italia. La modella si chiama Jessica Pettiti, diplomata al liceo linguistico e studentessa presso l’università di Formazione Primaria di Torino, ha già lavorato come insegnante ed effettuato diversi shooting e sfilate.



“Io sono una persona molto attiva, mi piace mettermi in gioco e sperimentare tante cose nuove - commenta Jessica - Sono una ragazza sportiva: amo lo sport, per mantenermi in forma, e ho praticato ciclismo a livello agonistico dove ho vinto tre campionati italiani”



Una passione, quella per il ciclismo, che da generazioni si tramanda nella famiglia Pettiti e alla quale si aggiungono quelle per la salsa e la bachata. La moda invece è arrivata dopo quando alcuni fotografi hanno contattato Jessica per effettuare degli shooting.



Dagli shooting, ai concorsi, fino a Miss Italia. Un percorso che ha visto la giovane di Sant’Albano, trionfare su 300 ragazze e aggiudicarsi un posto tra le 5 finaliste che rappresenteranno il Piemonte e la Valle d’Aosta al concorso di bellezza più famoso d’Italia.



“Quando ho ricevuto la notizia di essere tra le cinque finaliste é stato bellissimo: che emozione, non ci credevo! Sono contenta anche per i miei genitori che mi hanno sempre seguito - spiega la modella e conclude - Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e che mi hanno sostenuto in questo bellissimo percorso, perché sono state davvero tante. Penso che nella vita sia importante porsi degli obiettivi e crearne sempre di nuovi ma soprattutto sorridere sempre e credere in sé stessi”