Borgo San Dalmazzo: attivo il servizio di appuntamenti online del Comune

E’ attivo il Servizio di prenotazione di appuntamenti online del Comune di Borgo San Dalmazzo per l'erogazione dei servizi di sportello quando è necessario fissare un appuntamento presso gli uffici.

Per prenotare è sufficiente inserire sul portale (raggiungibile attraverso il sito web del Comune) alcuni dati: nome, cognome, numero di cellulare ed indirizzo mail e procedere a selezionare sull’agenda giorno e orario preferito in cui presentarsi in Comune. Il sistema invierà una conferma via mail e via whatsapp (se l’utente dispone dell’applicazione; allo stesso modo verrà anche inviato un promemoria 24 ore prima dell’appuntamento.

Gli appuntanti prenotati possono essere cancellati o modificati in qualsiasi momento (fino a 24 ore prima), attraverso un apposito link presente nella ricevuta di conferma.

Attualmente è possibile fissare appuntamenti con gli Uffici: Edilizia Privata e Urbanistica, Tributi, Servizi alla Persona e Polizia Municipale ed Attività Produttive.

Per il servizio di Urbanistica ed Edilizia privata sarà possibile anche sostituire l’appuntamento in ufficio con quello “virtuale” poiché il sistema consente di utilizzare strumenti quali webcam, audio, condivisione dello schermo e dei files con gli uffici comunali e realizzare conferenze telematiche. Non è necessaria alcuna installazione specifica sui dispositivi per poter accedere al servizio, basta disporre di una connessione Internet e di un PC, o di uno smartphone o di tablet.