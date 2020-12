Bra, proposta Lega: "Zone blu sospese per agevolare gli acquisti di Natale"

"Esentare gli automobilisti dal pagamento della tariffa per le zone blu, regolandole però con il sistema del disco orario di un'ora, in modo da garantire la rotazione a quanti più automobilisti possibili e conseguentemente di parcheggiare in prossimità del centro urbano per gli acquisti natalizi".



E’ la proposta contenuta in una lettera che i consiglieri comunali del gruppo "Lega Salvini Premieri" Luca Cravero, Marco Ellena e Giuliana Mossino hanno indirizzato al sindaco Gianni Fogliato e al suo vice nonché assessore al Commercio Biagio Conterno come misura utile ad agevolare il terziario cittadino in vista delle festività natalizie, "considerato che commercianti, artigiani e attività produttive del centro cittadino, specie dove sono presenti parcheggi a pagamento, hanno avuto particolari difficoltà in questo anno".



La richiesta è che si prenda in considerazione tale proposta "dalla data odierna e fino al termine delle festività natalizie (6 gennaio)".