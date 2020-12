Busca: sarà rinnovata l’area gioco nel parco della Resistenza

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’Ufficio tecnico per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’area verde attrezzata nel parco della Resistenza, dove troveranno posto nuovi giochi, adatti anche a portatori di handicap. L’importo complessivo dei lavori è di 72.000 euro, finanziati in parte (12.000 euro) in seguito alla partecipazione a un bando della Fondazione Crc e con fondi comunali. Ora si proseguirà con la gara per l’appalto dei lavori.