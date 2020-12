Confesercenti chiede il permesso di usare i servizi pubblici dei locali, anche se aperti solo per l’asporto

“ Con una lettera, spedita al Prefetto e al Questore, Confesercenti Cuneo ha chiesto la possibilità, durante l’emergenza sanitaria da Covid 19, di permettere l’utilizzo dei servizi igienici dei locali pubblici, almeno per certe categorie che, lavorando lontano da casa per tutto il giorno, possono aver necessità di usufruire della toilette dei locali ”.

Così il direttore generale Confesercenti Cuneo, Nadia Dal Bono, spiega la richiesta inoltrata alle Autorità competenti per ottenere la possibilità per alcune categorie di lavoratori - come Forze dell'ordine, tassisti, operatori ecologici, fattorini addetti al servizio di consegna a domicilio, ambulanti - che svolgono la loro attività in luoghi pubblici, di poter continuare ad usufruire dei servizi igienici degli esercizi commerciali, aperti anche solo per l'asporto.