Cuneo: tra modifiche e dibattiti, sotto analisi il nuovo progetto di restyling di piazza Europa

Il progetto di restyling di piazza Europa a Cuneo – e la tanto discussa realizzazione del parcheggio interrato a due piani – torna al centro del dibattito amministrativo del capoluogo mercoledì 9 dicembre, con la riunione della II^ commissione consiliare.

L’incontro, previsto per le 17.30, era già stato annunciato nel consiglio comunale di novembre dall’assessore Davide Dalmasso nel corso della sua risposta all’interpellanza presentata da Cuneo per i Beni Comuni: i consiglieri chiedevano delucidazioni in merito all’affidamento diretto da parte della giunta del nuovo studio di fattibilità da 15.000 euro – legato al nuovo progetto realizzato da Duilio Damilano e donato al Comune – all’architetto Enrico Massimino di Sondrio.

L’iniziativa rimane, insomma, la più dibattuta in città: è stata anche al centro della riunione della Consulta dei Quartieri del 4 dicembre scorso. E nel dibattito, a due giorni dalla commissione, si inserisce anche la lettera prodotta da Demos – Democrazia Solidale: “Nonostante l'opposizione di comitati spontanei, nonostante una prima gara di affidamento dei lavori andata deserta, Giunta e Sindaco ripropongono il tema con ostinazione dimostrando, a nostro parere, una visione solo parziale e poco lungimirante della città”.

Nella lettera si sottolinea come sia vero che l’installazione di nuove piste ciclabili abbia tolto parcheggi in corso Giolitti e corso Nizza – uno dei motivi, secondo il sindaco Federico Borgna, per cui si realizza il parcheggio interrato – ma non in quantità tale da giustificare il progetto: “Il parcheggio sotto Foro Boario non fu fatto solo perché non c'era tempo: il bando europeo aveva infatti scadenze molto strette. In ogni caso, nella prima stesura del Pisu, era presente il progetto di un parcheggio, collocato nella riva sotto il vecchio eliporto, con un impatto molto basso in termini di scavi e di costi. Eliminare quest’opera a favore di altre fu una scelta politica della prima giunta Borgna”.

DemoS è quindi critica sulla componente “sotterranea” del progetto di restyling, la cui utilità (o mancanza di essa) collega all’ubicazione definitiva del nuovo ospedale unico della città: “L’esistenza di un parcheggio sotterraneo in piazza Europa non può prescindervi. Il centro di Cuneo rischierebbe di trovarsi a gestire un parcheggio non più utile e il vuoto lasciato dall'ospedale”.

“Riconosciamo, infine, l'importanza dei progetti di riqualificazione del centro storico e di parco Parri, la più importante eredità che resterà dei mandati di Valmaggia e di Borgna, ma questo non significa che debbano essere uniti da un parcheggio sotterraneo, pensato in sfregio a tutte le indicazioni europee sul traffico nei centri urbani” prosegue DemoS.

Ma la lettera contiene anche un suggerimento per il futuro, incentrato sui cambiamenti che il periodo pandemico imporrà (e ha già imposto) nelle vite quotidiane dei cuneesi: il rimpianto Feebus.

“Potrebbe collegare Parco Parri e i parcheggi di testata nel quartiere San Paolo al centro storico, dando la possibilità ai cittadini di spostarsi in modo veloce da un parco immenso ad un centro storico pieno di fascino. Con la stessa cifra prevista per due piani di box interrati in piazza Europa si potrebbe finanziare il Freebus per almeno 10 anni, incentivando nello stesso tempo i parcheggi di testata, la mobilità sostenibile e gli obiettivi ecologici che stanno a cuore a tanti abitanti di Cuneo”.