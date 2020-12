Da Banca di Cherasco e Tesisquare nuove divise per la Protezione Civile di Bra

Il Gruppo Civico Volontari di Protezione Civile di Bra ha ricevuto in dono da Tesisquare e Banca di Cherasco quindici nuove divise, necessarie per lo svolgimento delle attività a supporto della cittadinanza.



Da anni, a Bra, la Protezione Civile effettua attività di prevenzione dei rischi e si occupa assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi, favorire la cultura della sicurezza e della protezione civile, presidiare eventi, mercati e manifestazioni salvaguardando la tranquillità dei cittadini.



Il Gruppo Civico Volontari di Protezione Civile di Bra racconta: “Avevamo necessità di nuove divise, in quanto alcune di quelle in nostro possesso erano ormai logore e inutilizzabili. Ci siamo rivolti a due aziende che hanno da sempre investito sul nostro territorio e che, anche questa volta, non si sono tirate indietro. Ringraziamo il presidente Olivero di Banca di Cherasco e l’ingegner Pacotto di Tesisquare per averci dando l’aiuto che ci serviva”.



“La Protezione Civile di Bra offre un servizio veramente importante a tutta la cittadinanza. In particolare, nell’ultimo anno, i volontari si sono distinti per vicinanza e sostegno al territorio, con la distribuzione della spesa alle famiglie e alle persone sole e dei Pc agli studenti, e con il monitoraggio e il presidio delle nostre zone quando le condizioni meteorologiche erano avverse. Il supporto nell’acquisto delle divise, da parte nostra, è quindi anche un modo per ringraziarli del lavoro che svolgono quotidianamente per tutti noi, con competenza e cura degne di nota”, spiega Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di Cherasco.



“Siamo lieti di manifestare solidarietà e sostegno a favore di un gruppo che lavora con dedizione nell’interesse della cittadinanza”, dichiara Giuseppe Pacotto, fondatore e amministratore delegato di Tesisquare. “La collaborazione è un elemento chiave della nostra cultura aziendale. In linea con questo principio, riteniamo importante fornire un segnale concreto di vicinanza e partecipazione alla vita sociale del territorio”.