Dopo settimane tornano a crescere i comuni liberi da contagio in Granda: i centri ad alto "contagio" restano 19

Continua l'analisi settimanale di TargatoCn e La Voce di Alba per fornire un'idea il quanto più possibile precisa dell'andamento del contagio nella nostra provincia. Prenderemo in esame i comuni con un tasso di contagio di 18 positivi ogni 1.000 abitanti, i comuni covid-free e i numeri dei contagi nelle sette sorelle.

Ci teniamo a precisare che tra i 247 comuni della provincia di Cuneo sono molti i centri con meno di 1.000 abitanti. Più della metà. A volte basta un contagio per alterare di molto l'indice di contagio.

Ricordiamo inoltre che i dati a cui si fa riferimento si basano su un'analisi della mappa del contagio diffusa dalla Regione Piemonte. Alcuni dati potrebbero essere variati per ritardi nelle comunicazioni delle autorità sanitaria o per altri molteplici motivi. L'analisi intende fornire un riscontro il più possibile reale dell'andamento del contagio nella nostra provincia.



CONTINUA IL CALO DEI POSITIVI NELLA PRIMA SETTIMANA DI DICEMBRE



I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati nella settimana dal 29 novembre al 6 dicembre 1.726. La settimana precedente (dall’23 al 29 novembre) erano invece 3.089. Domenica 29 novembre da inizio emergenza si segnalavano 22.827 contagi. Ieri, domenica 6 dicembre, 24.553.



Il dato aggregato settimanale (29 novembre-6 dicembre) vede un decremento di 1.363 positivi rispetto alla settimana precedente (23-28 novembre). La settimana scorsa il decremento rispetto ai sette giorni ancora precedenti era stato di 426 casi in meno.

CONTINUANO A DIMINUIRE I COMUNI CON UN ALTO TASSO DI CONTAGIO



Sono 19 i comuni presenti a bollettino di ieri, domenica 6 dicembre, nella lista dei centri della Granda ad aver superato la soglia dei 18 contagi ogni 1.000 abitanti. 16 municipi in meno rispetto alla scorsa settimana quando i centri "over 18" erano 35. Per la seconda settimana il numero dei centri "attenzionati" è in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Ecco la lista.



Roccaforte Mondovì (20,07), Scagnello (40), Mombasiglio (18,03), Lesegno (21,71), Perlo (26,32), Camerana (23,57), Monesiglio (22,54), San Benedetto Belbo (18,40), Bonvicino (20,41), Salmour (30,39), Rodello (21,94), Rocchetta Belbo (18,75), Venasca (20,17), Paesana (21,01), Ostana (23,53), Sampeyre (21,15), Stroppo (58,25), Pradleves (30,43), Sambuco (22,99).



Il comune con il più alto tasso di contagio è Stroppo che con 6 contagi accertati dalle autorità sanitarie ha un indice di 58,25. Questo nonostante il miglioramento rispetto alla settimana precedente quando i contagi nel piccolo comune della Valle Maira erano 10.



Tre comuni sono entrati questa settimana nella lista dei centri ad alto tasso di contagio: Roccaforte Mondovì, Pradleves e Sambuco.



Mentre sono 20 i comuni non più presenti nella lista che vede un indice di contagio superiore ai 18 ogni 1.000 abitanti. Sono i comuni di Briga Alta, Battifollo, Castellino Tanaro, Paroldo, Belvedere Langhe, Montelupo Albese. Corneliano d’Alba, Ceresole d’Alba. Montà, Murello, Montanera, Cestelletto Stura, Lagnasco, Costigliole Saluzzo, Macra, San Damiano Macra, Cartignano, Argentera, Valgrana e Caraglio.



Sono quattro i municipi sopra la soglia di guardia presenti sia la scorsa settimana che in quella attuale dove i contagi sono rimasti invariati: si tratta di Perlo, San Benedetto Belbo, Bonvicino e Ostana.



Sempre in quattro centri presenti anche la scorsa settimana nella lista degli “over 18” positivi su 1.000 abitanti la situazione rispetto alla settimana precedente è peggiorata: sono Scagnello, Lesegno, Salmour e Paesana.



Mentre in 7 comuni che sono rimasti nella lista la settimana scorsa come in questa si è registrato un miglioramento: Stroppo, Sampeyre, Venasca, Rodello, Rocchetta Belbo, Camerana e Mombasiglio.



LA SITUAZIONE NELLE SETTE SORELLE



A livello numerico il comune con più contagi resta Cuneo (525, la scorsa 786), seguito da Bra (339, la scorsa 408), Saluzzo (263, la scorsa 301), Alba (259, la scorsa 314), Fossano (253, la scorsa 336), Savigliano (218, la scorsa 361) e Mondovì (202, la scorsa 235).



CRESCONO DOPO SETTIMANE I COMUNI COVID FREE



I centri della Granda liberi da contagio sono passati dai 22 della scorsa settimana ai 35 dell'attuale. 13 in più nel computo degli ultimi sette giorni. E’ il prima valore in positivo dopo settimane. Nei restati 212 comuni si è registrato almeno un contagio.



In particolare sono 17 i comuni che la scorsa segnalavano almeno un caso Covid che questa settimana sono passati a “zero casi”: sono i comuni di Briga Alta, Viola, Marsaglia, Somano, Lequio Tanaro, Roddino, Cravanzana, Perletto, Castino, Crissolo, Pontechianale, Acceglio, Canosio, Marmora, Celle Di Macra, Pietraporzio e Moiola.



Tre i comuni che la scorsa settimana erano nella lista dei centri liberi da contagio e che hanno segnalato alle autorità sanitarie almeno un contagio accertato questa settimana: sono i centri di Gorzegno, Torre San Giorgio e Casteldelfino.



Mentre 18 centri sono rimasti Covid-free come la scorsa settimana: Caprauna, Alto, Pamparato, Castelenuovo di Ceva, Sale San Giovanni, Torresina, Igliano, Rocca Cigliè, Cissone Torre Bormida, Bergolo, Barbaresco, Oncino, Isasca, Elva, Castelmagno, Valloriate e Roaschia.

Ecco l'elenco dei comuni "Covid-Free" in provincia d Cuneo.



1. Briga Alta



2. Caprauna



3. Alto



4. Pamparato



5. Viola



6. Castelnuovo di Ceva



7. Sale San Giovanni



8. Torresina



9. Igliano



10. Marsaglia



11. Rocca Cigliè



12. Somano



13. Lequio Tanaro



14. Cissone



15. Roddino



16. Cravanzana



17. Torre Bormida



18. Bergolo



19. Perletto



20. Castino



21. Barbaresco



22. Crissolo



23. Oncino



24. Pontechianale



25. Isasca



26. Elva



27. Acceglio



28. Canosio



29. Marmora



30. Celle di Macra



31. Castelmagno



32. Pietraporzio



33. Valloriate



34. Moiola



35. Roaschia