Egea illumina il Natale di Alba con uno spettacolo di luci unico in Italia (VIDEO)

Egea insieme al Comune di Alba e al Borgo San Lorenzo mettono in campo la propria energia per le festività natalizie illuminando con uno spettacolo di luci e stelle di 5.000 mq. unico nel suo genere, l’intera piazza del Duomo di Alba in occasione delle "Notti della Natività".



Il centro di Alba risulta così ancor più valorizzato come autentico simbolo di un’intera comunità che, mai come in questo periodo, ha bisogno di sentirsi unita, nelle festività natalizie, riconoscendosi in un patrimonio condiviso di valori e tradizione.



L’illuminazione, prevede la proiezione del cielo stellato su tutti i quattro lati di piazza del Duomo, a 360°, esempio unico in Italia come estensione di proiezione natalizia, generando un effetto suggestivo, dal grande impatto scenico.



Alla piazza del Duomo si aggiunge anche la torre, illuminata nei suoi quattro lati e per tutta la sua altezza, dando così vita a una pioggia scenografica di stelle e visibile da tutti i punti della città.



“Con queste illuminazioni vogliamo esprimere ancora una volta il nostro grazie al territorio e alla comunità albese – ha affermato il presidente del Consiglio di Sorveglianza Egea Giuseppe Rossetto –. Anche in queste festività natalizie, nonostante il brutto periodo, vogliamo essere vicini alle famiglie e rinsaldare il profondo legame con il territorio. Illuminare il centro e tutta la piazza del Duomo è fondamentale per mantenere viva la città e il territorio e dare un messaggio di speranza e ottimismo: l’emergenza che stiamo affrontando con determinazione non ci ha tolto la voglia di illuminare a festa la nostra città in occasione delle prossime festività natalizie”.

Il sindaco di Alba Carlo Bo e l’assessore al Turismo, Manifestazioni ed Eventi Emanuele Bolla: “L’Amministrazione comunale e tutte le realtà da sempre in prima linea per rendere più bello il Natale albese, anche quest’anno hanno nuovamente unito le forze per regalare un po’ di magia alle Festività ormai imminenti. Nonostante le difficoltà e la necessità di rispettare in modo responsabile le disposizioni in vigore, ci tenevamo, ancora una volta insieme, a lanciare un messaggio di luce e speranza. Ringraziamo sin da ora tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle Notti della Natività e auguriamo a tutti gli albesi salute e serenità”.