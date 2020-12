Ex Acna, l'Associazione per la Rinascita della Valle Bormida scrive ai ministri Costa e Franceschini: "Vogliamo una vera bonifica"

Bonifica ex Acna di Cengio: l'Associazione per la Rinascita della Valle Bormida scrive ai ministri Sergio Costa (Ambiente) e Dario Franceschini (Beni, Attività Culturali e Turismo). "L'Unione Europea ha messo in mora nell'anno 2009 il governo italiano per non aver eseguito la Valutazione di Impatto Ambientale (Via) dell'area A1, circa 27 ettari sui 55 totali del S.I.N. ex Acna, considerata dalla stessa appunto una discarica di rifiuti tossico-nocivi", si legge nella nota diramata dall'Associazione. "Abbiamo inviato il 1° dicembre all'attenzione dei due ministri interessati una documentazione informativa per ottenere una vera bonifica che risolva alla radice un problema ereditato da oltre cento anni di attività industriale selvaggia, oltre al costante e doveroso potere di controllo e monitoraggio dell'intero S.I.N. coinvolgendo anche i cittadini e le istituzioni locali della intera Val Bormida" prosegue. L'associazione affronta il 'problema' della recente positiva V.I.A. dell'area A1 in base allo S.I.A (studio impatto ambientale), effettuato da E.N.I. - Syndial su base volontaria e postuma (circa venti anni dopo) e quindi ufficializzata con il D.M. 5.4.2020 del 6 aprile U.S. (G.U. del 20 aprile 2020).

"Riteniamo sussistano incertezze e contraddizioni nelle relazioni e valutazioni tecniche del progetto di messa in sicurezza permanente (M.I.S.P.) quindi non bonifica, per cui l'Unione Europea ha immediatamente archiviato (luglio 2020), dopo undici anni, la procedura di infrazione nei confronti del nostro governo. Abbiamo sempre cercato di agire con serietà e rigore ancor prima della chiusura dello stabilimento (22/01/1999) contribuendo così, in modo significativo, alla stessa. Per tale motivo, riteniamo di sottoporre ai due ministri firmatari del citato D.M. le nostre documentate perplessità illustrate". Nel documento l'Associazione ha evidenziato sei punti: 1) le contraddizioni che si rilevano nei documenti tecnici ufficiali; 2) le criticità relative allo strato di marna impermeabile che dovrebbe “naturalmente” impedire la fuoriuscita delle sostanze chimiche tossiche abbancate e del relativo percolato; 3); l’incompleta tenuta dei muri perimetrali, ben documentata dal recente forte inquinamento rilevato ufficialmente l’Arpal in occasione di controlli analitici eseguiti sui piezometri della cosiddetta “Area Merlo”, posta all'esterno dei muri stessi; 4) il comprovato rischio idraulico dell'intero S.I.N. e quindi anche dell'area A1; 5) la presenza di P.C.B. (Policlorobifenili) collegata direttamente alla formazione di Diossine, come dimostrato, sia nel percolato, sia nel terreno, inclusa la zona dove è situata l'Area A1, negli anni della pre chiusura; 6) l'incognita, soprattutto futura, della manutenzione e dei controlli sia dell'area A1 sia dell'intero S.I.N".