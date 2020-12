Il Natale di Coldiretti Cuneo: buon cibo ed esperienze a chilometro zero con il mercato coperto di "Campagna Amica"

I cesti enogastronomici e le esperienze da vivere trovano sempre di più spazio sotto l’albero. Lo rileva Coldiretti Cuneo che evidenzia come siano sempre più gettonati i regali a filiera corta, fra prodotti tipici locali e soggiorni o pranzi in agriturismo.

Per i pacchi regalo la tendenza è verso la personalizzazione con cesti fai da te, da quelli salutistici a quelli tradizionali, da quelli biologici a quelli vegetariani o vegani fino ai più lussuosi con specialità esclusive. E per comporre cesti personalizzati per tutti i gusti e tutte le tasche, il mercato coperto di Campagna Amica a Cuneo – in Corso Giovanni XXIII, 15bis (a fianco dell’ex zoo) – sarà aperto anche domani, 8 dicembre, dalle 8.00 alle 14.00 con gli agricoltori pronti a dispensare consigli su salumi, formaggi, vini, miele, confetture e molto altro, ad informare sui luoghi di produzione e sui metodi di lavorazione.