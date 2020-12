La Valle Bormida piange Angelo Pellerino, già vicesindaco di Bergolo in prima fila nella lotta contro l’Acna

Cordoglio a Cortemilia per la scomparsa del 92enne Angelo Pellerino, già amministratore comunale a Bergolo – comune del quale era originario e di cui alla fine degli Anni Ottanta fu anche vicesindaco – e figura in prima fila nella battaglia contro l’Acna di Cengio.



Un impegno che Angelo Pellerino, operaio meccanico, fece proprio fin dalla metà degli Anni Cinquanta partecipando alle prime proteste organizzate nella valle. "Durante la grande manifestazione contadina del 12 maggio 1956 era salito sul suo cavallo col cappello da alpino in testa e aveva preso parte al blocco stradale della Valle Bormida", ricorda oggi il figlio Ginetto, gran maestro della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa, dopo averlo fatto nel volume "Acna, gli anni della lotta", che nel 2012 aveva dedicato "a lui e a tutti i valligiani impegnati che combatterono contro l’inquinamento e per fare rinascere la propria terra".



Angelo Pellerino, che insieme al figlio e ai nipoti lascia la moglie Maria, la nuora Annamaria, le sorelle Teresa e Olga, verrà ricordato nel corso del rosario di preghiera in programma domani, martedì 8 dicembre, alle ore 20.30 nella chiesa di San Michele a Cortemilia, mentre le sue esequie si terranno mercoledì 9 dicembre, alle ore 10.30 nella stessa parrocchiale.