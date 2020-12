Savigliano, il sindaco agli studenti: “Non ci sono state manifestazioni contro la DAD, questo vi fa onore”

Il sindaco di Savigliano, Giulio Ambroggio, nel suo ultimo messaggio video alla cittadinanza ha ringraziato gli studenti delle scuole saviglianesi che non si sono mai organizzati in manifestazioni contro la didattica a distanza, come invece accaduto in altre città, come Fossano e Cuneo: “Voglio ringraziare gli studenti saviglianesi che a differenza di altre parti non si sono prodotti in manifestazioni contro la didattica a distanza. Questo vi fa onore. Dimostra che avete capito che vietare ingresso alle scuole non è una cattiveria nei confronti degli studenti, ma strumento utile, consigliato dagli esperti per proteggere la vita vostra vita, quella dei vostri compagni, degli insegnati, dei genitori., Questo vi fa onore e fa onore agli insegnanti i quali non hanno appoggiato queste manifestazioni che non sono state fatte. Savigliano si è dimostrata di essere all’altezza della situazione”.

Un plauso del primo cittadino poi anche a tutti i saviglianesi: “In questa seconda ondata, si sono comportati bene, tutti indossano la mascherina per la città. Qualche lieve assembramento davanti ai locali per l’asporto, ma c’è la certezza di fare il possibile per rispettare le norme - e ha ricordato - Domenica prossima probabilmente il Piemonte sarà zona gialla, che non vuole dire liberi tutti ma continuare a rispettare norme meno restrittive”.

Come Amministrazione, il sindaco ha poi confermato che non saranno adottate altre ordinanze oltre quelle nazionali e regionali.

Nel frattempo, i dati dei casi positivi al Covid diminuiscono (275 segnalati dall’as cn1 al 4 dicembre), purtroppo però è stato registrato un aumento dei decessi (dal 1° ottobre al 4 dicembre, 23 in tutto). In salita anche i numeri dei guariti (565 al 4 dicembre).