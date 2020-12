Savigliano: in Cardiologia c'è la sala di elettrofisiologia, inaugurata con un esame su un paziente con sindrome di Brugada

“ L'esame è stato tra l'altro eseguito con una particolare attenzione alle necessità del paziente - spiega il direttore della Struttura Baldassarre Doronzo - poiché grazie al programma “Ospedale Senza Dolore” tre dei nostri operatori medici e infermieri adeguatamente formati possono mettere in atto, prima dell’intervento, tecniche di rilassamento ipnotico per combattere l'ansia pre e peri –procedurale ”.

“Il percorso formativo era partito alcuni anni fa, con la collaborazione dei colleghi delle Cardiologie di Asti e soprattutto di Cuneo che eseguivano gli studi insieme ai nostri cardiologi - aggiunge Doronzo - passando attraverso la costituzione di un ambulatorio di aritmie, fra cui le Cardiopatie Aritmogene Ereditarie come la sindrome di Brugada che, se non diagnosticata e valutata con un percorso il cui esame ultimo è lo studio elettrofisiologico di induzione di aritmie maligne, può portare i cittadini a morte improvvisa, anche in giovane età. In particolare, il nostro ambulatorio clinico delle aritmie si distingue in Piemonte per il trattamento di un alto numero di pazienti affetti da Brugada”.