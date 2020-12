Stabili i pazienti Covid a Verduno (154) mentre tornano a salire i ricoveri ordinari (135)

Sono ancora 154, otto dei quali in terapia intensiva, i pazienti Covid ricoverati al "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.

A farlo sapere è l’Asl Cn2, che nel suo consueto aggiornamento attesta quindi come, dopo il significativo calo registrato tra mercoledì e venerdì scorsi (-23), nel fine settimana appena concluso non siano intercorse sostanziali novità nel numero di persone sottoposte a ricovero per gli effetti dell’infezione da Coronavirus.



Al contempo si registra però una lenta ripresa nei ricoveri ordinari, ora saliti a quota 135, di cui 4 in terapia intensiva, contro i 104 di venerdì e i 100 di una settimana fa.



Nel frattempo cala ancora il numero di positivi che la piattaforma della Regione Piemonte registra tra i residenti di Alba: ad oggi, lunedì 7 dicembre, il portale ne conta 259, contro i 265 di venerdì e i 307 di lunedì scorso.



Con 339 residenti ad oggi positivi Bra resta invece l’unico comune della provincia sopra quota 300, insieme al capoluogo Cuneo (525).