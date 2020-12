Tenda, torna in auge il progetto "Vassallo" del '95: tutti vogliono il tunnel basso Panice-Vievola, ma non la Francia

Ritorna in auge il progetto di Pino Vassallo datato 1995 per ricollegare l’Italia alla Francia dopo i disastri della tempesta Alex tra il 2 e il 3 ottobre di quest’anno.



Si tratta del “tunnel basso” tra Panice di Limone Piemonte e Vievola e che negli anni ’90 era stato realizzato e pensato dall’ingegnere cuneese come alternativa al Tenda-bis. Alternativa che non fu presa in considerazione e che vide il prevalere della doppia canna per connettere “a doppio senso” Valle Vermenagna, Valle Roja e Liguria.



L’idea del raddoppio del valico (a fianco di quello già esistente) prese forma a partire dal 2005 in avanti. I lavori partirono nel 2015 e tra mille peripezie (tra cui un sequestro del cantiere da parte della Guardia di Finanza nel 2017 e un cambio appalto) non sono mai stati completati.



Ora tutto è da ripensare. La recente alluvione ha fatto crollare gli ingressi sia lato Francia che Italia dei due sbocchi. E l’idea di Vassallo (ingegnere capo e funzionario della provincia a cui si deve la realizzazione del ponte cuneese che porta il suo nome) ritorna a far breccia.



Dell’esistenza di un progetto già definito ne dà notizia il presidente della provincia di Cuneo Federico Borgna in collegamento con il comune di Limone Piemonte per un tavolo di confronto con i parlamentari cuneesi (presenti Marco Perosino, Chiara Gribaudo, Flavio Gastaldi, Giorgio Maria Bergesio, Monica Ciaburro, Enrico Costa con assente giustificato Mino Taricco), l’onorevole ventimigliese Flavio Di Muro, la ministra monregalese Fabiana Dadone e l’assessore ai trasporti e alle infrastrutture della Regione Piemonte Marco Gabusi.



Il progetto è quello fortemente sostenuto in questi giorni dall’unione montana dei sindaci delle Alpi marittime, oggi tutti presenti o in collegamento: Massimo Riberi (Limone Piemonte), Germana Avena (Roccavione), Gian Piero Dalmasso (Vernante), Massimo Edoardo Burzi (Robilante) e Gian Pietro Pepino (Entracque).



Una soluzione che per l’Unione: “Ha più chances.”



Intanto tutti gli attori in gioco scriveranno una lettera al premier Conte per chiedere al più presto un commissario straordinario per il Tenda.



“Bisogna essere realisti - ha dichiarato al nostro giornale la sindaca di Roccavione Germana Avena - in 5 anni in Francia si dovranno realizzare opere che non si fanno in 30 anni. Dobbiamo calcolare quindi almeno cinque anni prima che il valico possa essere effettivamente sfruttato. E’ giusto valutare alternative. Soprattutto se già esistono. Inutile riprendere a completare un Colle di Tenda che poi non porterà da nessuna parte. Lavoriamo sul progetto già esistente e battiamoci per ottenere i finanziamenti.”



Sui costi che potrebbe avere quest’opera non sono ancora possibili stime. Per alcuni potrebbe costare molto meno di 500 milioni. Per gli amministratori un risparmio rispetto alla messa a punto del “Tenda”.



“Soldi che si potrebbero recuperare - continua Avena - tramite Recovery Fund e legge di bilancio e su una sinergia tra Piemonte e Liguria nell’ottenere i finanziamenti dal governo.”



Intanto il progetto passerà nei prossimi giorni (intorno al 15 dicembre) al vaglio della commissione parlamentare ambientale e in commissione intergovernativa di cui si avrà esito di fattibilità, costi e tempistiche intorno al mese di marzo.



Tutti i presenti hanno inoltre espresso l’importanza della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza e di sostenerla come bene Fai per “un impatto di visibilità su quello che è e sarà per tempo l’unico collegamento con la Francia e con la Liguria. ”



IL NODO “FRANCIA”



Sulla Cuneo-Nizza è stata confermata nei giorni scorsi dalla conferenza intergovernativa francese la data del 18 gennaio 2021 per la piena funzionalità della linea che collega Cuneo con la Costa Azzurra. Mancano invece, hanno dichiarato le autorità francesi, 2,5 milioni di euro, che dovranno essere “coperti” dall’Italia per ripristinare e rendere funzionale la linea che unisce Breil con Ventimiglia.



Per quanto riguarda il comparto stradale la commissione aveva dichiarato “abbandonata l’ipotesi di un tunnel tra Vievola e Panice” confermando l’attuale progetto del Tenda.



Un nodo che i governi francesi e italiani dovranno sciogliere al più presto per trovare una risoluzione.