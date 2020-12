Serie D: Bra, Stefano Cuoco cambia maglia

Il Bra ha ufficializzato il trasferimento del centrocampista Stefano Cuoco alla formazione reggiana del Lentigione (girone D di Serie D). Il giocatore classe 2001 era arrivato in giallorosso nel settembre 2019 in prestito dal Torino.

LA NOTA DELL'AC BRA

Stefano Cuoco, centrocampista milanese classe 2001, non è più un giocatore del Bra. La società rende noto il suo trasferimento al Lentigione (Serie D, girone D) e coglie l'occasione per ringraziarlo per l'impegno e la serietà con i colori giallorossi, augurandogli le migliori future umane e sportive.