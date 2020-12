Primi movimenti di mercato, in uscita, per il Fossano. Ufficializzata la fine dell'avventura in maglia blues dei difensori Matteo Reale e Lorenzo Tassone.

LA NOTA DELLA SOCIETA' FOSSANESE

La società comunica ufficialmente che Matteo Reale e Lorenzo Tassone non faranno più parte della rosa di mister Fabrizio Viassi. Nel ringraziare entrambi, auguriamo al difensore centrale e al terzino le migliori fortune per il futuro personale e professionale.