"Fu tentato omicidio": arriva la condanna per l’artigiano di Neviglie che aggredì la fidanzata

Libertà vigilata associata a un percorso terapeutico presso il Servizio Dipendenze e il Centro di Igiene Mentale di Alba. Questa la misura di sicurezza provvisoria che il giudice presso il Tribunale di Asti Federico Belli ha disposto nei confronti del 30enne di Neviglie Alberto Montaldo, che nei giorni scorsi lo stesso tribunale ha giudicato colpevole al termine del procedimento che lo vedeva imputato di tentato omicidio per l’aggressione da lui messa in atto nei confronti della compagna, una coetanea di Alba, il 3 gennaio scorso, nell’appartamento albese di lei.



L’artigiano – che, dopo un periodo di reclusione presso il carcere di Quarto d’Asti, da alcuni mesi è agli arresti domiciliari presso l’abitazione della famiglia – è stato infine condannato a una pena di 4 anni di reclusione e altri 3 di libertà vigilata, al termine di un giudizio di primo grado che ha sostanzialmente accolto le tesi sostenute per l’accusa dal pubblico ministero Gabriele Fiz, che aveva coordinato le indagini su quanto avvenuto all’alba di quella giornata nell’alloggio della giovane, al culmine di una nottata nella quale, secondo quanto la compagna aveva raccontato agli inquirenti, il fidanzato aveva già dato segni di alterazione.



Rivelatisi vani i tentativi di calmarlo, nelle prime ore di quel mattino l’artigiano si era armato di un coltello da cucina e aveva diretto alcuni fendenti in direzione della ragazza, che era riuscita a pararne i colpi con le mani prima di mettersi in salvo presso l’appartamento dei vicini.



L’arrivo sul posto di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile portava all’arresto dell’aggressore, mentre la vittima doveva ricorrere alle cure del Cto di Torino, dove veniva operata per ridurle le ferite procuratesi a entrambe le mani nel tentativo di difendersi.



Oltre a confermare l’impianto accusatorio il processo con rito abbreviato ha anche giudicato Montaldo come parzialmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto.

Un verdetto che non soddisfa l’avvocato astigiano Lucas Barbesino, che insieme al collega Maurizio La Mattina ha difeso Alberto Montaldo: "Attendiamo le motivazioni della sentenza, ma credo sarà doveroso presentare appello rispetto a un procedimento che a nostro giudizio si è svolto a senso unico. Le difese non sono state ascoltate e non vi è stata una vera e propria indagine su come si sono svolti i fatti. Inoltre, se davvero il nostro assistito era persona incapace di intendere e di volere, tale qualificazione sarebbe dovuta essere totale, e in questo senso ci pare che il verdetto finisca per essere contradditorio".



Di tutt’altro avviso i legali delle parti civili. In giudizio la vittima dell’aggressione è stata rappresentata dall’avvocato albese Silvia Calzolaro. "Tocca ribadire come soltanto grazie alla sua prontezza la mia cliente ha evitato conseguenze ben peggiori dalla violenta aggressione subita, aggressione in conseguenza della quale è ancora comprensibilmente e pesantemente provata. Anche per questo non possiamo che accogliere positivamente il fatto che il giudice abbia pienamente riconosciuto il titolo del reato e la bontà dell’impianto accusatorio, come ha trovato conferma il dato della pericolosità sociale dell’imputato".



Tra le parti civili erano anche stati ammessi i genitori e il fratello della ragazza aggredita, patrocinati dall’avvocato Marco Calosso: "Esprimo soddisfazione per l’esito del processo, che ha visto accogliersi in prima battuta la costituzione di parte civile dei familiari della vittima e ha comportato, all’esito la condanna dell’imputato, al risarcimento dei danni cagionati agli stessi e al pagamento delle spese legali".