Tra domani e mercoledì sono attese altre abbondanti nevicate sulla Granda

In una settimana siamo passati da un quasi totale immobilismo meteorologico ad una spiccata variabilità con fenomeni di maltempo associati alla grande depressione sull’Artico, a vettorare con direzione Nord Ovest, Sud Est aria fredda ed instabile.

Risultato: un generale inverno con la neve ma ancora non freddo, complici le umide ma temperate correnti sciroccali. Di questo ci siamo accorti durante la pause tra una nevicata e l’altra, quando il manto nevoso già umido, in pianura o a quote basse ha iniziato a scogliere repentinamente, mentre il ghiaccio faceva capolino solo negli angoli più freddi delle strade.

Importante che la neve, fondamentale per il nostro ecosistema, possa sedimentare e strutturarsi in montagna dove comunque, date le condizioni termiche previste, sono possibili valanghe sui pendii più esposti.

Tra domani e mercoledì ne cadrà ancora in abbondanza, soprattutto sul settore Sud del Piemonte, umida intorno a 500 metri e più compatta in quota.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 7 a giovedì 10 dicembre

Tempo generalmente irregolarmente nuvoloso oggi senza precipitazioni, che inizieranno il primo mattino di domani, più copiose sul basso Piemonte e in esaurimento dal tardo pomeriggio. Ancora neve mercoledì mattina, sino al tardo pomeriggio su rilievi appenninici liguri-piemontesi e basso Piemonte. Migliora giovedì con cielo irregolarmente nuvoloso. Piogge sul settore costiero ligure

Attenzione ai tratti stradali scivolosi

Quota neve tra i 300 e i 600 m in rialzo domani

Termometro con minime in pianura intorno -1-2°C e massime 4-5°C. Al mare minime intorno 4-6°C e massime 7-10°C.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo