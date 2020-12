I vantaggi dei software DDMRP per le aziende manifatturiere

I software DDMRP sono in rapida e vasta diffusione all’interno delle aziende manifatturiere e questa sigla la si sente sempre più spesso nei reparti produttivi. Ma cosa significa DDMRP e perché sta ricevendo tutta questa attenzione?

Oggi le aziende manifatturiere si trovano in una situazione stretta tra le alte aspettative dei clienti, i bassi tempi di consegna attesi e la grande complessità di catene di produzione che ormai sono su scala globale. Oltre a ciò gli scenari sono in rapida e costante evoluzione e il futuro è dunque sempre più difficile da predire. In questo scenario le soluzioni DDMRP stanno conquistando velocemente i reparti pianificazione e programmazione della produzione nelle aziende manifatturiere. Ciò sta avvenendo perché queste soluzioni software permettono al reparto produttivo di identificare rapidamente eventuali problemi e soprattutto di prevenirli.

DDMRP significa Demand Driven MRP e i responsabili Supply Chain sanno bene che questo secondo acronimo identifica i sistemi utilizzati per l’approvvigionamento dei materiali. Ma quali sono le caratteristiche che lo differenziano dall’MRP tradizionale introdotto negli anni ’70?

Innanzitutto il DDMRP utilizza un lead time differente, per i propri calcoli. Se l’MRP utilizza il lead time complessivo infatti, il DDMRP suddivide il lead time totale in intervalli minori, divisi dai cosiddetti punti di decoupling. Questa tecnica consente di accorciare l’orizzonte di previsione e migliorarne dunque la previdibilità.

L’MRP aumenta il noto effetto bullwhip dal momento che considera i materiali come dipendenti dal livello superiore della distinta base. Ciò causa un errore di stima nelle quantità da ordinare e un’alta varibilità del segnale della domanda. I decoupling point del DDMRP interrompono la dipendenza padre-figlio e determinano l’insorgenza di punti di decoupling. Ciò interrompe l’amplificarsi della variabilità e dunque l’effetto bullwhip.

Il DDMRP riduce anche la cosiddetta “system nervousness”, aspetto che viene tipicamente combattuto dai pianificatori con l’utilizzo di fogli Excel. Con lo strumento di Demand Driven MRP le aziende consentono di creare piani fattibili, accurati e aggiornati.

Anche l’ottimizzazione degli inventari beneficia dell’utilizzo di un DDMRP all’interno del reparto pianificazione. I buffer del DDMRP permettono di mantenere gli inventari al livello ottimale per l’ottenimento di un determinato livello di servizio. I buffer dinamici permettono quindi di evitare eccessi di magazzino ma anche gli stock-out e i mancanti.

Infine un risultato positivo che ottengono le aziende che si dotano di un sistema di Demand Driven MRP è quello di migliorare la visibilità sul futuro. Il sistema di alert che viene introdotto da queste soluzioni software, unito alle funzionalità che lo caratterizzano, permette alle imprese manifatturiere di ridurre drasticamente ritardi ed errori previsionali.

La tecnologia delle soluzioni DDMRP va dunque considerata, alla luce del fatto che permette di introdurre flessibilità e adattabilità ai cambi degli scenari, alle supply chain, risolvendo problemi tipici della pianificazione. Grazie alle soluzioni DDMRP il focus dei pianificatori cambierà passando dalla gestione di montagne di ordini da rischedulare al focalizzarsi sugli ordini più importanti e con priorità superiori. Ridurre i vincoli della pianificazione e migliorare il flusso produttivo consente di raggiungere gli obiettivi aziendali e risolvere problemi tipici della pianificazione in ambito supply chain.