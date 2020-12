L’effetto pandemia rafforza le alleanze di territorio e lo spirito cooperativo

L’effetto pandemia si fa sentire, ma non solo nei suoi risvolti negativi. Da Cantina Clavesana parte una piccola sfida di territorio: un’alleanza a “km zero” con le aziende della filiera agrolimentare piemontese per realizzare cesti e confezioni in vista del Natale 2020.

«Da anni lavoriamo in sinergia con i nostri “vicini di casa” che producono prodotti alimentari di qualità – dice Giovanni Bracco, presidente della cooperativa – una collaborazione che quest’anno è diventata un importante patto di territorio nello spirito che anima da sempre il settore cooperazione. Abbiamo selezionato piccoli produttori dell’Alta Langa accanto ad aziende più affermate ma che conservano un tipo di lavorazione artigianale».

Così tra i produttori che collaborano con Cantina Clavesana, ci sono: il pastificio Allemandi di Carrù (pasta all’uovo, sughi, cugnà), Cascina Masueria di Murazzano (nocciole dell’Alta Langa e la crema fondente), Azienda agricola Christine Draps di Bossolasco (Tuma di pecora delle Langhe Presidio Slow Food e Tuma al Tartufo Presidio Slow Food), Pasticceria Botto di Monchiero (brutti e buoni), Torte Vip di Carrù (torta di meliga e paste di meliga), Piemonte Miele di Fossano (miele Tuttifiori), Agrisistema Società Semplice Agricola di Guarene (composta di pere Madernassa), azienda agricola Fia Mario di Belvedere Langhe (salame di Langa), Pasticceria Martini di Clavesana (amaretti artigianali), azienda agricola Prunotto Mariangela di Alba (sugo bio), Albertengo Panettoni di Torre San Giorgio (panettone glassato), Dolce e Amaro di Paire Luca di Pagno (praline di tartufo bio nero).

Approfondimento sul sito www.inclavesana.it, dov’è scaricabile il catalogo Natale.

È possibile prenotare direttamente sul sito, al telefono 0173790451 o via email ordini@inclavesana.it.

In Piemonte e in Liguria, resta attivo il servizio di consegne a domicilio. Spedizioni in tutta Italia.