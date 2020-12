Peveragno si prepara alla festa: la Pro Loco consegna ai più piccoli i kit natalizi

Anche a Peveragno è arrivato lo spirito del Natale... che sopravvive anche in questo 2020 e nonostante l'annullamento - come già reso noto lo scorso novembre - dell'edizione annuale di "Natale in Contrada".

Impossibile, per l'amministrazione comunale, anche solo immaginare di partire con l'organizzazione dell'evento in senso tradizionale (visto, ovviamente, il decorso dell'epidemia da Covid-19). La Pro Loco ha quindi organizzato un'iniziativa, realizzatasi a partire dalla giornata di venerdì 4 dicembre, per far sentire almeno ai più piccoli, la presenza dello spirito natalizio di condivisione e affetto.

I membri, "elfi" alla bisogna, hanno fatto visita alle case delle famiglie con una persona di età inferiore ai 15 anni anni, consegnando un kit di montaggio attraverso cui costruire una casetta in compensato con sullo sfondo l'immagine di un'innevata Bisalta.