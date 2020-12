Motori: Matteo Greco consacra il titolo GT Cup nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2020

Matteo Greco conquista il successo in entrambe le gare del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint che ha visto Vallelunga come atto conclusivo della stagione 2020.

Dopo aver già messo in archivio il titolo di campione GT Cup un round prima della conclusione in coppia con Riccardo Chiesa (CH), il pilota albese è tornato alla guida della Ferrari 488 Challenge #355 schierata da Easy Race, ed ha concluso l’anno con la vittoria in entrambe le corse che si sono disputate sul circuito capitolino di Vallelunga, intitolato a Piero Taruffi.

Un risultato che ha acquisito ancora più valore, perché rispetto ai round precedenti sono giunti altri avversari che hanno innalzato il livello della competizione, senza dimenticare le incognite legate alle condizioni ambientali, con la pioggia che ha colpito gara-2, ma che ha consacrato il titolo conquistato nella serie Sprint e dopo quello già messo in bacheca per la serie Endurance.

Questi due titoli sono sicuramente d’aiuto per orientare la ricerca verso un programma sportivo 2021 e che lanciano il giovane pilota di Alba tra le promettenti promesse dell’automobilismo tricolore con uno sguardo anche al panorama continentale.

Matteo Greco: “Quella andata in archivio è stata una stagione unica sotto molti aspetti. Prima abbiamo vissuto grande incertezza per non sapere se e come i programmi sportivi sarebbero partiti a causa della pandemia, ma che dall’altra parte ci ha visti prendere parte ad un doppio programma con successo. Vallelunga ha consacrato il nostro potenziale vincente in questa stagione, che ci ha visto prima vincere con le vetture GT3 e poi con il Challenge. Guidare una vettura come Ferrari è un’esperienza che mi ha reso molto fiero e sicuramente arricchito anche dal punto di vista della guida, perché si trattava della mia prima avventura con un’auto a trazione posteriore, dopo aver corso con una TCR lo scorso anno. Ringrazio Easy Race, i miei sponsor per questa intensa e soddisfacente esperienza vissuta insieme che mi ha portato a vincere ben due titoli, un risultato forse al di sopra dei nostri obiettivi iniziali, perché oltre che accumulare esperienza con le vetture Gran Turismo, ci ha visti indiscussi protagonisti”.