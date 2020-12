Anche Cuneo saluta Lidia Menapace: "Grinta, dolcezza e sapere infiniti. Grazie per le tue battaglie!"

Nata nel 1924 a Novara, da giovanissima Lidia è stata staffetta partigiana. Nel 1952 si è trasferita in Alto Aldige dove, dodici anni più tardi, figura con Waltraud Gebert Deeg quale prima donna eletta nel consiglio provinciale di Bolzano (è anche la prima donna nella giunta provinciale). Da sempre vicina alla sfera religiosa, nel 1973 è tra le promotrici del movimento Cristiani per il Socialismo.

Ci ha lasciato oggi (lunedì 7 dicembre) Lidia Brisca, più conosciuta come Lidia Menapace, figura importante della storia politica e della Resistenza in Piemonte e in Trentino-Alto-Adige.

Nel 2006 diventa Senatrice candidandosi con Rifondazione Comunista, a cui è legata sin dalla sua fondazione; nello stesso anno riceve alcuni voti nelle elezioni a scrutinio segreto per il nuovo Presidente della Repubblica. Nel 2018, infine, si è candidata al Senato con Potere al Popolo, senza risultare eletta.

Antimilitarista e anticapitalista, non ha mai nascosto le proprie critiche all'ideologia teocon americana e allo Stato d'Israele. Diversi i suoi scritti e interventi dal 1968 al 2015.

Anche nella nostra provincia - così legata alla storia e ai valori della Resistenza - c'è chi la ricorda con grande affetto: "Lidia Menapace non si è mai fermata davanti a nulla - si legge in un post apparso sulla pagina Facebook della lista Cuneo per i Beni Comuni - ! Nel 2017 partì dall’Alto Adige per venire a Cuneo a sostenere la nostra lista che rispecchiava i suoi valori! Come sempre fu di una lucidità incredibile e le sue parole furono cariche di storia e sentimenti! A noi non resta che ringraziarla e continuare a portare avanti le battaglie per cui Lidia ha dato tutta la sua lunga vita!Grazie di tutto, continuerai a vivere nelle nostre battaglia!"

"Conoscevamo Lidia anche da prima della sua visita del 2017, in quanto elemento particolarmente attivo dell'ANPI e presenza abituale al Campeggio Resistenze e alle iniziative del CIPEC e di Rifondazione Comunista Cuneo - racconta il consigliere comunale Nello Fierro, che per Cuneo per i Beni Comuni è stato proprio alle ultime elezioni il candidato sindaco - . Una donna splendida di una dolcezza e di una conoscenza infinita, che anche anziana si muoveva liberamente con i treni. La sua scomparsa è l'ennesima brutta notizia di questo 2020; c'è tristezza ma c'è anche conforto nel pensare a tutto il bagaglio di spunti di riflessione che ha donato, a tutti ma soprattutto alle donne, nella sua attività come comunista femminista. Ogni ragazza dovrebbe leggere Lidia Menapace".