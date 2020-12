Si cerca un cane smarrito a Cavallermaggiore

Manca da casa ormai da tre giorni.

Si chiama Balù, è un cane dal manto marrone scuro, taglia media, di razza meticcia, incrociato con uno Shar Pei ed è microchippato. Smarrito a Cavallermaggiore venerdì 4 dicembre in zona cimitero, è stato visto l'ultima questa mattina, lunedì 7 dicembre, tra Savigliano e Cavallermaggiore, in frazione Santa Rosalia. Essendo abituato a stare tra animali da allevamento potrebbe avvicinarsi in particolare alle cascine.