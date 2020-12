Il Vallauri scuola accreditata per l’Europa: Erasmus e eTwinning sulla Sostenibilità e sulla Cittadinanza globale

Il Vallauri ha deciso di puntare alla dimensione europea: dopo aver istituito nel 2018 un gruppo di lavoro specifico, guidato dalla professoressa Osella, docente di scienze sul Liceo delle Scienze applicate, ha chiesto di essere accreditato scuola polo Erasmus. Un team di docenti si sta occupano di progetti europei finalizzati al senso alla cittadinanza e all’appartenenza alla comunità internazionale e multiculturale. Un’occasione per esercitare l’inglese lavorando su temi culturali e scientifici di respiro globale (la sostenibilità come frontiera delle tecnologie e della cittadinanza planetaria).

Il ricco background di esperienze già realizzate, alcune in cooperazione con Università europee e con il Politecnico di Torino, consente un clima interno stimolante culturalmente e motivante. Ogni ragazzo deve sentirsi al suo posto, anche quando si parla con realtà lontane e diverse. E deve cominciare a vedere con uno sguardo nuovo il mondo delle professioni e delle relazioni che saranno.

I valori aggiunti dei progetti europei, oltre ovviamente al l’uso della lingua comunitaria, sono il poter sperimentare in modo diretto che cosa significa sentirsi cittadini del mondo, sviluppare competenze di relazione in modo concreto, vivendole e confrontandosi con studenti di altri paesi.

I nostri studenti saranno sempre di più chiamati a fronteggiare situazioni dai contorni globali (la pandemia che ha stravolto le nostre vite, i cambiamenti climatici, i colossi tecnologici, la cultura sulla rete, etc.)

“Sono condizioni che necessitano” – dice il preside Paolo Cortese – “un senso di cittadinanza internazionale, richiedono di sapersi parlare e confrontare tra persone di paesi diversi, condividendo conoscenze e abilità al fine di trovare soluzioni comuni per problemi collettivi.”

Come scuola abbiamo deciso di lavorare esattamente in quest’ottica, candidandoci alla partecipazione ai progetti europei Erasmus plus per i prossimi 6 anni ed individuando come tema centrale proprio quello della sostenibilità (che chiama in causa la dimensione umanistica e la riflessione scientifica e filosofica).

Solo attraverso l’educazione all’intercultura, attraverso la possibilità di comunicare con altri paesi e accrescere la sensibilità su queste tematiche mondiali importanti, è possibile costruire una generazione che ragioni in termini globali, che sappia confrontarsi e collaborare.

Mobilità Erasmus e progetti eTwinning con altri licei europei per un percorso finalizzato alle dimensioni culturali dell’Agenda 2030, sottoscritta dai paesi ONU per garantire uno sviluppo sostenibile.

Per maggiori informazioni: www.vallauri.edu