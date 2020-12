TIMEOUT: Il punto sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile (gir. Ovest): Mondovì pronta a mettere la freccia. Marsala avanti tutta. Domani i primi recuperi

L’ultimo turno disputato nel girone “Ovest” della serie A2 Femminile ha regalato tante emozioni e colpi di scena. La prima sorpresa è giunta da Roma, dove le giallorosse di Luca Cristofani sono state sconfitte per 2-3 dalla Lpm Bam Mondovì. Le ragazze di coach Davide Delmati rientravano in campo dopo un’assenza durata 40 giorni al causa del Covid-19 ed era lecito attendersi una condizione fisica non perfetta.

Le fasi iniziali del match sembravano confermate le previsioni. Nei primi due set, conquistati in scioltezza da Rebora e compagne, la strada per il successo della Roma sembrava spianata e senza difficoltà, con un Puma apparso in chiaro affanno. Dal terzo set in poi, invece, si è assistita ad un’altra partita. Le pumine hanno ritrovato le giuste quadrature, soprattutto in difesa, e hanno intensificato la fase d’attacco, dove Taborelli (13), Hardeman (15), Mazzon (13) e Tanase (11), ottimamente servite da una Scola (8) pressoché perfetta, sono state brave a trovare i pertugi giusti nella difesa laziale.

Roma, che a parte i meriti delle avversarie, ha finito per pagare a caro prezzo l’inspiegabile crollo psico-fisico di tutta la squadra. Adelusi (20), Papa (15) e Rebora (12), dopo un approccio straordinario all’incontro, hanno pian piano perso lo smalto, finendo per subire la determinazione e l’aggressività delle monregalesi. Altra rimonta sfiorata è stata quella tra l’Eurospin Pinerolo e la Green Warriors Sassuolo (3-2). Le torinesi di Michele Marchiaro, avanti 2-0, si sono fatte raggiungere da un Sassuolo mai domo.

Il tie-break, infine, ha premiato la squadra di una Valentina Zago formato “schiacciasassi” grazie ai suoi 33 punti all’attivo. Pinerolo che ha festeggiato così la sua quinta vittoria consecutiva. E’ salita al terzo posto in classifica la Sigel Marsala, prossima avversaria della Lpm Bam Mondovì. Le siciliane non hanno lasciato scampo al Cus Torino (0-3) al termine di un match comunque combattuto.

Marsala, come già detto, che sale sul terzo gradino della classifica, ma in condivisione con la Futura Busto Arsizio, vincente a Montale (1-3) nonostante l’ottima prova di Irene Botarelli (24). L’Exacer al momento è l’unica formazione che tra i due gironi di A2 non ha ancora conosciuto la gioia della vittoria. Spettacolo ed emozioni in Club Italia Crai-Hermaea Olbia (3-2). Le “Azzurrine” superano in rimonta al tie-break le sarde, dopo 2 ore e 10 minuti di “battaglia”.

Tra domani e dopodomani, intanto, si giocheranno i primi recuperi dei match rinviati a causa del Covid-19. Nel giorno della Festa dell’Immacolata sono in programma A&S Roma-Club Italia Crai e Exacer Montale-Cus Torino. Quest’ultimo match, tra l’altro, per uno strano “scherzo” del calendario si ripeterà anche domenica 13 dicembre per la sesta giornata di ritorno, ma ovviamente a campi invertiti. Mercoledì, invece, occhi puntati su Sigel Marsala-Futura Busto Arsizio. Di seguito il consueto quadro con i risultati dell’ultimo turno, la classifica aggiornata e il programma dei prossimi impegni:

I risultati della 4^ giornata di ritorno

A&S Roma Lpm B. Mondovì 2 - 3 Club Italia Crai Hermaea Olbia 3 - 2 Eur. Pinerolo G.W. Sassuolo 3 - 2 Cus Torino Sigel Marsala 0 - 3 Exacer Montale F. Busto Arsizio 1 - 3

La classifica

Pos. squadra Gare giocate punti 1 A & S Roma 9 19 2 Eur. Pinerolo 9 17 3 Sigel Marsala 9 16 4 F. Busto Arsizio 10 16 5 Lpm Bam Mondovì 7 15 6 G. W. Sassuolo 10 15 7 Hermaea Olbia 9 12 8 Cus Torino 8 9 9 Club Italia Crai 7 6 10 Exacer Montale 6 1

Il programma dei recuperi dell’8 e 9 dicembre

A&S Roma Club Italia Crai 8/12 Exacer Montale Cus Torino 8/12 Sigel Marsala F. Busto Arsizio 9/12

Il programma della 6^ giornata di ritorno – 13/12/2020