Sci alpino femminile, Coppa del mondo: azzurre al lavoro in vista dei giganti di Courchevel

Archiviata la parentesi di St.Moritz (annullati entrambi i super-g in programma) Marta Bassino e le altre azzurre continuano a lavorare in vista dei due giganti di Courchevel, in Francia, di sabato 12 e domenica 13 dicembre (manches alle 9,30 e 12,30 in ciascuna gara).

Come informa la FISI, il gruppo Elite e le polivalenti di Coppa del mondo sono infatti attese da una sessione di allenamenti a Santa Caterina Valfurva, fino a mercoledì 9.

Il direttore tecnico Ganluca Rulfi ha convocato: Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Eena Curtoni e Luisa Bertani, seguite dai tecnici Daniele Simoncelli e Paolo Deflorian.