Bra: l’associazione culturale Albedo, entrata nelle pagine del libro di Mauro Rivetti, ringrazia

La pandemia ne ha sospeso tutti gli incontri pubblici, ma per l’Associazione Albedo le soddisfazioni non mancano. Questa volta i suoi appuntamenti artistici si possono godere direttamente dal divano di casa. Come? Attraverso ‘Tartufi e delitti’, l’ultima fatica letteraria di Mauro Rivetti, che ha esportato il nome del sodalizio ed i suoi appuntamenti culturali tra le pagine del libro, consegnandoli ai lettori di oggi e di domani.

Non si è fatta attendere la riconoscenza della presidente di Albedo, Flavia Barberis: “È stato un bellissimo pensiero da parte dello scrittore - che, come alcuni ricorderanno è stato nostro ospite il 7 marzo 2019 -, citare nel suo avvincente ultimo romanzo la nostra associazione. Siamo entrati nella letteratura moderna e questo ci fa onore”.

Aggiungendo: “Ho anticipato all’autore, ringraziandolo a nome di tutti, che appena potremo ritrovarci, sarà nostro piacere condividere una serata in sua compagnia nel nostro salotto culturale per presentare il suo nuovo libro. Fino ad allora, la nostra porta è aperta sul mondo con il Caffè Letterario, una costola dell’Albedo, che prosegue tutti i mesi online su Facebook e può essere in grado di placare la nostalgia degli appuntamenti in presenza fino al termine dell’emergenza”.

Scopo dello scrittore albese, oltre quello di scrivere gialli da brivido, è anche quello di dare visibilità al territorio, valorizzando sia le eccellenze della natura sia quelle umane ed artistiche nascoste dietro a luoghi, che diventano così testimoni della sfumatura tra verità storica e fantasia.

Spiega Mauro Rivetti: “Le pagine del testo narrano i magnifici paesaggi di Langa e Roero. Essi diventano una scenografia molto particolare di una storia con tanto di delitti e assassini e nella quale si succedono le vicende dei protagonisti”. Aggiungendo: “Mentre ad esempio, si racconta di una chiesa o di un noto ristorante, in quel momento meno atteso il delitto si compie e l’azione si intensifica, facendo trapelare degli indizi. È un libro che tra finzione e realtà ha già dato i suoi frutti”.

Tra i tanti complimenti ricevuti, anche quelli da parte dei soci dell’Albedo e consiglieri comunali Maria Milazzo: “Sono felice per Bra e le nostre due braidesi” ed Evelina Gemma: “Belle notizie. Rivetti è uno scrittore eclettico ed ha avuto davvero un pensiero gratificante inserendovi nel suo libro!”. Che dire... grazie.