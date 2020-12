Il Natale del Rifugio Pinco Pallino

E' stato un anno molto difficile per tutti, anche il Pinco Pallino è stato messo a dura prova dall'emergenza Covid-19.

Abbiamo organizzato delle iniziative con la speranza che ci possano aiutare a risollevare il destino dei nostri ospiti sempre più soli.

Domenica 27 dicembre Post Santo Stefano al canile!

Con la speranza di essere in zona gialla in modo che tutti possiate venire a trovarci, grande festa nel nostro rifugio.

Apertura alle ore 14.30 per permettere a tutti i visitatori di portare i nostri cani a fare una passeggiata: li potrete adottare, coccolare e portare a passeggio. Ma non solo, potrete anche aiutarci acquistando i nostri gadget o ancora scattare un selfie con il cane con cui avete avuto più feeling provando a vincere il premio "Empatia". Tante altre sorprese vi aspettano... venite a trovarci in completa sicurezza: siamo all'aperto, in ampi spazi e il giusto distanziamento tra umani.

Info Dani 339 65 78 463 Lorena 334 337 25 07

Inoltre abbiamo preparato dei mercatini per i vostri regali di Natale: panettoni e pandori, calendari, adozioni a distanza... un piccolo pensiero per le persone a voi care.

-Sabato 12 e domenica 13 dicembre; sabato 19 e domenica 20 dicembre

dalle ore 14.30 presso il Canile Rifugio Pinco Pallino in via Santa Maria 95 frazione Cussanio - Fossano

-Sabato 19 e domenica 20 dicembre nell'"Anima del Bosco" via Comba Gavassa Tetti Pertusio - Valle Po dalle ore 14.30. Info 333 89 90 717

Vi aspettiamo numerosi!