L' Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo organizza un interessante convegno tecnico

L’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo in collaborazione con Fidal Piemonte e AtleticaStudi organizza un convegno tecnico dal titolo "Infortuni e allenamento degli arti inferiori nello sprint e nei salti dell'atletica leggera".

I relatori saranno il dottor Marco Airale (Fisioterapista/ Osteopata/Allenatore di Atletica Leggera presso Tumbleweed Track club con il Coach Rana Reider, già tecnico della nazionale Cinese) e il dott. Marco Cuniberti, monregalese, fisioterapista per sport olimpici presso "Aspire Academy" in Qatar.

Il convegno tecnico, inizialmente previsto in presenza, si svolgerà in modalità webinar lunedì 28 dicembre a partire dalle 20.30. Interessante la modalità di fruizione che prevede lo svolgimento in due fasi. Nella prima gli interventi dei relatori saranno registrati e condivisi agli iscritti del convegno, che avranno così la possibilità di inviare domande alla mail dell’Atletica Mondovì (segreteria@atleticamondovi.net). Nel secondo e ultimo step, lunedì 28 dicembre dalle 20.30 in modalità “on line”, verranno trattati i quesiti, chiariti i dubbi precedentemente posti e successivamente lasciato spazio al dibattito.

Il tecnico dell’Atletica Mondovì Andrea Pace, che sarà il moderatore della serata, presenta così la tematica: “Gli infortuni agli arti inferiori nel giovane atleta possono essere influenzati da molteplici fattori e frequentemente la parte preventiva all’interno della seduta di allenamento è sacrificata a favore della parte condizionale legata di più alla prestazione: sicurezza e prestazione sono così messe agli antipodi. L’obiettivo del convegno è quello di offrire una panoramica sugli infortuni degli arti inferiori e della loro prevenzione, legata all’allenamento della performance”

Il webinar è principalmente rivolto ai tecnici Fidal, per i quali saranno attribuiti 0,5 crediti formativi, ma è aperto a tutti gli interessati (atleti, insegnanti di educazione fisica, tecnici di altre federazioni sportive) a cui verrà rilasciato attestato di partecipazione. Le iscrizioni sono aperte sino al 19 dicembre al costo di 15,00 €: il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di materiale sportivo per l’attività giovanile.

Per informazioni contattare la segreteria via mail segreteria@atleticamondovi.net o chiamare 0174.33.92.55, Enrico Priale 339.78.39.622, Andrea Pace 333.78.82.917 o visitare il sito www.atleticamondovi.net.